Департамент здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Севастополя готовит проектную документацию и ведет геоизыскания для постройки новых корпусов городской инфекционной больницы.

Об этом рассказала 30 июня исполняющая обязанности главы департамента Ольга Емельяненко на торжественном собрании по случаю 65-летия больницы.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, к юбилею больницы создали документальный фильм об истории, сотрудниках и пациентах учреждения здравоохранения, а также организовали концерт и вручили врачам, медсестрам и санитаркам благодарственные письма.

По словам представителей медперсонала, хорошим подарком к юбилею было бы повышение зарплаты и надбавок, а также повышение эффективности кадровой политики, но на прошедшем торжественном собрании повысить зарплату сотрудникам больницы власти не обещали.

Севастопольская инфекционная больница № 8 – одна из старейших в Севастополе. Ее лечебные отделения и лаборатория работают в круглосуточном режиме. С 2004 года на территории больницы открыли отделение для ВИЧ-инфицированных больных. Сейчас на учете в инфекционной больнице находится более двух тысяч пациентов.