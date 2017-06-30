Ирак: правительственные силы продолжают наступление в Мосуле

Сотни гражданских 30 июня бежали из старой части Мосула в то время, как иракские правительственные силы продолжают наступление против небольшого количества боевиков группировки «Исламское государство», которые до сих пор остаются в городе.

Об этом в пятницу 30 июня сообщает Радiо Свобода.

Между тем, в США предостерегают, что ожесточенные бои в Мосуле создают опасность для гражданских.

Власть Ирака ожидает, что в ближайшие дни Мосул будет возвращен под ее полный контроль. Сотни боевиков заблокированы в нескольких кварталах Старого города.

29 июня премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде заявил о завершении провозглашенного группировкой «Исламское государство» «халифата».

За время военной операции против боевиков погибли тысячи жителей Мосула, город покинули около 900 000 человек – почти половина его населения.

Боевики пока контролируют значительные территории на запад и юг от Мосула.