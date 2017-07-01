В Карловых Варах открылся 52-й международный кинофестиваль

В Карловых Варах 30 июня открылся 52-й международный кинофестиваль. На его открытие приехали известные режиссеры и актеры, среди которых Ума Турман и Кейси Аффлек, сообщает Радiо Свобода.

В программе фестиваля представят около 500 художественных и документальных фильмов. Украину на фестивале в главной конкурсной программе будет представлять фильм «Сломя голову» режиссера Марины Степанской, а также фильм «Межа» совместного украинского-словацкого производства. Оба фильма созданы при поддержке «Госкино».

Режиссер «Межи», известный словацкий художник Петер Бебьяк, своим фильмом приближает реалии повседневной пограничного жизни украинцев и словаков, где выстраивается тонкая грань между человеческим достоинством и предательством, родным домом и чужбиной. А лента «Сломя голову» – это «рассказ об истории любви в контексте бурных событий в Украине и сложного диалога поколений», говорят авторы картины.

Вне конкурсной программы на фестивале покажут еще украинский фильм «Вулкан» режиссера Романа Бондарчука и литовско-украинский фильм «Стасис» режиссера Мантаса Кведаравичюса.

Программой также предусмотрена на фестивале в Карловых Варах встреча министров культуры Украины, Чехии и Словакии. Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что именно участие украинских фильмов в фестивале дало возможность «иметь официальную встречу в Карловых Варах с коллегами из Чехии и Словакии».

8 июля будут объявлены победители кинофестиваля. Высшая награда – «Хрустальный глобус» – будет вручена лучшему режиссеру, киноактеру и сценаристу.