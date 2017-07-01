Telegram выпустил обновление для обхода блокировок

Мессенджер Telegram выпустил обновление для мобильных устройств, которое называется «Свобода слова». В новой версии мессенджера появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил на своей странице «ВКонтакте», что обновление позволит бороться с возможными блокировками не только в России, но и в других странах.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой, если тот не будет зарегистрирован в соответствии с российским законодательством.

Павел Дуров заявил о своем согласии на использование Роскомнадзором регистрационных данных компании. При этом он отметил, что несмотря на регистрацию, Telegram не будет переносить данных пользователей в России и не будет предоставлять спецслужбам ключи шифрования.