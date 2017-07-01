Украинские пограничники снова сообщают об очередях на админгранице с Крымом

С утра в субботу, 1 июля, возле пропускного пункта «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом образовалась автомобильная очередь. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

По ее данным, по состоянию на 9:30 возле этого КПВВ ожидают на въезд в Крым 90 автомобилей.

Как уточнил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов, по состоянию на 9:30 возле КПВВ «Каланчак» ожидают 30 машин, а в районе КПВВ «Чаплинка» очередей нет.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им пунктах пропуска.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет.

Ранее украинские пограничники сообщали о возникновении очередей в течение дня 28 июня, а также в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».