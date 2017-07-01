На базе Таврического национального университета имени В.Вернадского, который переехал после аннексии Крыма в Киев, восстановят кафедру ЮНЕСКО. Такое решение приняли накануне, 30 июня, на заседании руководителей кафедр ЮНЕСКО в Украине, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Несмотря на незаконный захват оккупационными властями в Крыму Таврического национального университета, наши мощная научная база и международные связи позволили в 2016 году возобновить деятельность учебного заведения в Киеве. Мы надеемся в ближайшее время открыть и кафедру ЮНЕСКО, которая с 2006 года до момента оккупации работала на базе университета», – отметил представитель Таврического национального университета имени В.Вернадского Игорь Радомский.

В рамках Программы ЮНЕСКО UNITWIN в Украине пока функционируют девять кафедр ЮНЕСКО – в Киеве, Одессе, Харькове.

Кафедры ЮНЕСКО создают возможности для международного научного сотрудничества по таким направлениям, как лингвистика, философия человеческого общения, применение информационных и коммуникационных технологий в образовании, образование в течение жизни, криобиология.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. Ректором университета стал Владимир Казарин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».