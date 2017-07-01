МИД Украины потребовал допустить украинских консулов к удерживаемым в России крымчанам

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с системными отказами российской стороны предоставить украинскому консулу разрешение на посещение удерживаемых в России украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева. Соответствующее заявление с требованием разрешить консулу посещать заключенных в России крымчан опубликовали 30 июня на сайте ведомства.

В украинском МИДе назвали действия российской стороны грубым нарушением взятых Россией международных обязательств, а также – положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Россией 1993 года.

«Сознательное пренебрежение правом консула на посещение соотечественников в учреждениях их содержания свидетельствует о намерении российской стороны скрыть факты бесправия и политической направленности дел в отношении граждан Украины. МИД Украины требует от Российской Федерации безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ консульских должностных лиц Украины к незаконно удерживаемым Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, а также другим незаконно удерживаемым в России гражданам Украины», – сказано в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины ранее выражало обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало Россию прекратить давление на них. Также МИД обращался к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.