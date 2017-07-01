Трамп возобновил деятельность Национального космического совета США

Президент США Дональд Трамп возобновил деятельность Национального космического совета, действовавшего при президенте Джордже Буше-старшем. Соответствующее распоряжение Трамп подписал 30 июня.

«Мы делаем решающий шаг, чтобы обеспечить будущее Америки в космосе», – заявил он, отметив, что Совет бездействовал почти 25 лет, но его возрождение «дает четкий сигнал миру о том, что мы восстанавливаем гордость американского лидерства в космосе».

Работа совета заключается в том, чтобы консультировать президента и обеспечивать согласованность всех аспектов космической программы, включая национальную безопасность, торговлю, международные отношения, разведку и науку.

Вице-президент Майк Пенс будет выполнять функции председателя совета.

Совет действовал ранее в период с 1989 по 1993 год, также похожая организация существовала с 1958 по 73 год.

87-летний астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, посетил церемонию подписания в Белом доме.

