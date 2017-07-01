В Крыму проходит заседание объединения «Крымская солидарность» (трансляция завершена)

В Крыму в субботу, 1 июня, проходит очередное заседание объединения «Крымская солидарность». На нем присутствуют жены, друзья удерживаемых Россией крымчан, активисты и юристы.

Крым.Реалии ведут прямую трансляцию заседания.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.