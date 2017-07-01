В Симферополе детям устроили «урок живой истории» с винтовками и револьверами

В Симферополе провели для детей «урок живой истории», приуроченный ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечают в соседней России 29 июня. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

Сообщается, что во время урока детям дали подержать образцы оружия и рассказали о боях времен Второй мировой войны и партизанском движении в Крыму.

«Ребята смогли подержать в руках образцы вооружения времен Великой Отечественной Войны: винтовку Мосина, автоматическую винтовку Токарева, легендарный ППШ и револьвер «Наган», – сказано в сообщении.

День партизан и подпольщиков отмечают в России ежегодно 29 июня, начиная с 2010 года.

В Украине ежегодно 22 сентября отмечается День партизанской славы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».