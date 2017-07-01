В Москве прошел одиночный пикет против мемориальной доски Сталину

Аспирант Московской государственной юридической академии Федор Попов провел одиночный пикет против установки мемориальной доски Сталину в одном из залов МГЮА, сообщает Радио Свобода.

По словам Попова, он сделал это, чтобы показать, что не все студенты, аспиранты и преподаватели академии поддерживают решение администрации вуза.

Мемориальная доска Сталину с тиснением: «Здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин» появилась около десяти дней назад.

​Как следует из надписи на доске, она была установлена спустя четверть века после выступления Сталина в здании Высшей партийной школы, в декабре 1949 года. Когда ее сняли, точно не известно – скорее всего, это произошло в 1956 году вскоре после развенчания культа личности вождя на XX съезде КПСС.