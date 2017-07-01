Генеральная прокуратура удивлена арестом в Италии украинского военного Виталия Маркива по подозрению в убийстве под Славянском Донецкой области итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелле в мае 2014 года, сообщил в Facebook заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. Соответствующее подозрение, по его словам, предъявила прокуратура итальянского города Павия.

«Украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Роккелле и его российского партнера Андрея Миронова. В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и тому подобное. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – написал Енин.

Как сообщил заместитель украинского генпрокурора, ведомство уже направило запрос итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно его освободить.

Итальянский журналист Андреа Роккелли погиб 24 мая 2014 года под Славянском (Донецкая область) в результате минометного обстрела. Также погиб его переводчик, гражданин России Андрей Миронов.

Во время пребывания в зоне проведения антитеррористической операции журналист и переводчик своих действий с украинской стороной не согласовывали, сообщал пресс-центр антитеррористической операции 25 мая.