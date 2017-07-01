В Севастополе хотят установить одобренный Путиным 25-метровый памятник примирения

В районе улице Катерной на мысе Хрустальный в аннексированном Севастополе планируют установить 25-метровый мемориал – «Памятник Примирения», ранее одобренный российским президентом Владимиром Путиным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

«Здесь планируется комплексное благоустройство, установка 25-метровой стелы со скульптурной композицией, изображающей бойцов красной армии и белогвардейцев, сложивших оружие в знак примирения, и вечным огнем», – сказал подконтрольный Кремлю директор городского департамента архитектуры Александр Моложавенко.

Он добавил, что в настоящее время проведен ряд исследований, выполнена топографическая съемка, сделан расчет фундаментов, готовится необходимая документация.

В пресс-службе уточнили, что монумент установят за счет средств Российского военно-исторического общества, которое также занимается разработкой эскизов. Проект памятника рассмотрит городской архитектурно-художественный совет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».