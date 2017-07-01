Musafir vaqtı: Расширение досуга крымских татар в столице Украины

1 июля в эфире программы «Musafir vaqtı» говорят о расширении досуга крымских татар в Киеве. У нас в гостях глава министерства досуга крымских татар в Киеве, основатель Kyiv QT – Арсен Тартан. Наш гость представит три программы досуга для къырымлы, которые сейчас находятся в разработке.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.