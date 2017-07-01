Организаторы фестиваля в Киеве ждут российских артистов, выступавших в Крыму

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля, ожидают российских артистов, которые выступали ранее в аннексированном Крыму.

Согласно программе фестиваля, 1 июня в 22:20 на сцену должен выйти российский артист под сценическим псевдонимом Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков). До этого Дельфин провел ряд концертов в аннексированном Крыму, согласно крымской афише мероприятий, последние выступления состоялись 24 и 25 февраля в Симферополе и Севастополе.

Также на 2 июня на 20:15 запланировано выступление российского артиста Найка Борзова. Исполнитель выступил в апреле в Симферополе и Севастополе. Глава «Симферопольского рок-клуба» Игорь Нескубин обнародовал в соцсетях фото исполнителя в аэропорту «Симферополь», закрытом украинскими властями.

Ранее сообщалось, что российской певице Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».