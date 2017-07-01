Рогозин: российские военные проекты могут привлекать крымскую талантливую молодежь

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин утверждает, что крымских и севастопольских выпускниках заинтересованы российские предприятия оборонного-промышленного комплекса. Об это Рогозин сказал на выездном заседании коллегии военно-промышленной комиссии соседней России в Ливадии, сообщают 1 июля севастопольские СМИ.

Издание «Форпост» цитирует Рогозина, который отметил, что «речь идет не о том, чтобы только железо пилить, а о развитии интеллекта молодого поколения Крымского полуострова».

При этом Дмитрий Рогозин не пояснил, о каких конкретно проектах оборонно-промышленного комплекса России идет речь.

«Генеральные конструкторы и руководители приоритетных технологических направлений – выдающиеся, но мало вам знакомые люди, потому что работают часто по крупным системным закрытым проектам обсуждают наши планы по Крыму. А это очень важно: мы имеем в Севастополе и Симферополе очень серьезные вузы, которые готовят очень интеллектуальную молодежь», – сказал Рогозин.

После аннексии российские военные насчитали в Крыму более двадцати оборонных предприятий, президент России Владимир Путин пообещал заполнить их госзаказами от Минобороны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».