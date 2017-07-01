В России полиция оштрафовала участников акции в поддержку крымских политузников

В столице России Москве российские полицейские накануне, 30 июня, задержали участников акции «День политзека», которые каждый месяц выходят на улицы в поддержку политзаключенных в современной России. Об этом Крым.Реалии рассказала одна из активисток Вера Лаврешина.

Около десятка активистов держали плакаты с именами политзаключенных, в частности украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, а также крымскотатарские и украинские флаги.

«Сегодня у нас «День политзека», который мы каждый месяц отмечаем. Вообще, можно уже каждый день отмечать день политзека. Потому что все время хватают людей. И самая «мутная» статья – экстремизм, терроризм. Например, Эмиль Курбединов, крымский адвокат, говорит, что скоро на каждого крымского татарина дело заведут», – отметила активистка.

Во время акции российские полицейские задержали шестерых ее участников, их отвезли в ОВД Тверское. Позже активисты сообщили, что вечером задержанных освободили, всем выписали протоколы по ст. 20.2 ч. 5 КОАП России (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – КР).

Московские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма. Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.