В Керчи на дороге, по которой груженые фуры едут с переправы, провалился асфальт

В Керчи на улице Вокзальное шоссе, через которую следует основной поток большегрузного транспорта с Керченской паромной переправы, провалился асфальт.

Как сообщает 1 июля корреспондент Крым.Реалии, место провала дорожного покрытия на огорожено, но обозначено переносными дорожными знаками.

При этом автомобилисты временами вынуждены выезжать на встречную полосу, объезжая место провала.

Дорожные работы на Вокзальном шоссе пока не ведутся.

В начале 2017 года председатель подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Лариса Щербула признала наличие проблем с дорогами в городе.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в 2016 году сообщили, что общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет около 400 км, из них 80% практически не пригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Однако пустить грузовики в объезд нет возможности, поэтому городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.