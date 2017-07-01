Власти Афганистана сообщают об авиаударах против исламистов

Власти Афганистана сообщают о не менее 13 убитых боевиках, среди которых 5 из группировки «Исламское государство», погибших во время авиаударов в течение последних суток.

1 июля в афганском МВД сообщили, что воздушные удары проводились в провинциях Пактика, Джаузджан и Сари-Пуль.

Боевики группировки «Талибан» до сих пор контролируют значительные территории Афганистана. В течение последнего времени в этой стране усиливает свои позиции также группировка «Исламское государство».