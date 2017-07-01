На 20-летии присоединения Гонконга к Китаю произошли столкновения

В Гонконге в день 20-летия возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая, произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновений были задержаны, сообщает 1 июля Радiо Свобода.

В праздновании принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, который также присутствовал на инаугурации нового главы администрации Гонконга Керри Лам.

В 1997 году, во время передачи Гонконга Китаю, власть КНР обещала соблюдать по Гонконгу принципа «одно государство – две системы». Однако среди части населения бывшей колонии растет беспокойство относительно будущего Гонконга.