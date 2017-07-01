В России не удалось провести концерт в поддержку пострадавших от пыток

В российском Нижнем Новгороде не удалось провести благотворительный концерт в поддержку пострадавших от пыток, информирует 1 июля издание «Медиазона».

Как сообщили в российской организации «Комитет против пыток», на собственника помещения, в котором планировалось провести музыкальный фестиваль, оказали давление в городской администрации.

Как сообщает издание, концерт переносится уже второй раз – ранее он должен был пройти на Гребном канале. Однако за несколько дней до события власти Нижнего Новгорода посчитали, что подобная акция должна быть согласована с администрацией. В «Комитете против пыток» отмечают, что ранее согласований на проведение мероприятий подобного формата не требовалось.

Организаторы объявили о переносе благотворительной акции, однако информации о дате и месте ее проведения пока нет. По их словам, средства, собранные во время концерта, пойдут в поддержку пострадавших от пыток.