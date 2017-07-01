В Керчи День рыбака отметят фестивалями ухи и шашлыка

В Керчи традиционный праздник День рыбака будут отмечать 8 и 9 июля, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

В рамках празднованияна городской набережной организуют концерты, гастрономические фестивали, ярмарки.

На городской набережной 8 июня пройдут гастрономические фестивали «Шашлык по-керченски», «Уха по-керченски». Там же запланирована праздничная ярмарка и «Фестиваль красок».

9 июля пройдет семейный фестиваль-конкурс тельняшек «Своя тельняшка ближе к телу», праздничный концерт с участием творческих коллективов из Крыма и соседней России.

Наводной станции в этот день запланирована праздничная концертная программа с участием российской группы «Корни», сообщает пресс-служба администрации города.

На сайте этой группы пока нет подтверждения предстоящих гастролей в Крым.

День рыбака традиционно отмечают в Керчи во второе воскресенье июля.