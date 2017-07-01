В Лондоне протестовали за отставку кабинета Терезы Мэй

В Лондоне несколько тысяч человек провели марш против политики консервативного кабинета премьер-министра Терезы Мэй. Раздавались требования об отставке правительства, сообщает 1 июля Радiо Свобода.

Демонстранты собрались у штаб-квартиры BBC. В руках они несли плакаты с призывами отказаться от политики сокращения государственных расходов – начиная со сферы здравоохранения и заканчивая полицией.

Затем участники шествия дошли до Парламентской площади, где перед ними выступил лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин, который назвал правительственную программу особенно жестокой по отношению к беднейшим слоям населения.

Акция протеста была организована профсоюзами.

29 июня кабинету Терезы Мэй вынесли вотум доверия Палаты общин. Этого консерваторы добились благодаря соглашению с юнионистами, которые обещали им поддержку в парламенте в обмен на финансовую помощь Северной Ирландии. Тереза Мэй была вынуждена пойти на это, поскольку на досрочных выборах 8 июня ее партия потеряла большинство в Палате общин.