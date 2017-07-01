Катар в очередной раз отвергает требования соседних арабских стран

В Катаре заявляют, что не боятся военных действий из-за отказа принять список требований нескольких арабских стран, которые прервали дипломатические отношения с Дохой.

Во время визита в Рим глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман ас-Сани в очередной раз отверг эти требования, назвав их нарушением катарского суверенитета. При этом он подчеркнул, что Доха готова обсуждать эти вопросы со своими соседями в регионе.

«Этот список требований отвергнут, он не будет принят. Мы хотим диалога, но на соответствующих условиях», – отметил глава МИД Катара.

Он добавил, что Доха не будет закрывать турецкую военную базу на своей территории или телеканал «Аль-Джазира».

Правительство США, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн 22 июня составили список из 13 требований к Катару, один из пунктов – закрытие телекомпании «Аль-Джазира», на рассмотрение этих требований дали 10 дней. Срок истекает 3 июля.

Напряжение в отношениях между странами Персидского залива и другими партнерами США в арабском мире возросло ранее в этом месяце, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали отношения с Катаром по подозрению в поддержке им экстремизма. Эти обвинения Катар отвергает.