С 1 июля в Крыму повысили минимальный размер оплаты труда

В аннексированном Крыму с 1 июля повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 300 рублей (около 130 грн – КР).

Как сообщают крымские СМИ повышение минимального оклада произошло не только на полуострове, но и в соседней России.

Теперь МРОТ составит 7,8 тысяч рублей в месяц (около 3400 грн – КР), работодатель не может установить ежемесячную заработную плату ниже этой суммы, если сотрудник отработал норму, информирует РИА Крым.

Последний раз увеличение минимального размера оплаты труда в соседней России произошло 1 июля 2016 года. Тогда он вырос до 7,5 тысяч рублей (около 3200 грн).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».