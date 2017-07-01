Крымчанин Александр Усик выступит в боксерской Лиге чемпионов

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO, крымчанин Александр Усик выступит в первом сезоне боксерской Лиги чемпионов. Как сообщается 1 июля на официальной странице Усика в Фейсбуке, украинец подписал контракт с World Boxing Super Series.

«Контракт подписан. Как же я мечтал о таком турнире. Слава Богу, что это произойдет», – написал Александр Усик на своей странице в Instagram.

«Украинец стал четвертым обладателем чемпионского пояса, который выступит в турнире тяжеловесов, дополнив трио Мурата Гассиева (IBF), Майриса Бриедиса (WBC) и Юниера Дортикоса (WBA Regular). Также контракты подписали Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что жеребьевка 1/4 финала World Boxing Super Series состоится 8 июля в Монако. Чемпионы мира, включая крымчанина Александра Усика, узнают имена своих противников из числа претендентов.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы – в январе-феврале, и финал – в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али, сообщается на странице украинского боксера.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.