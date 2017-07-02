Путин разрешил засекречивать данные о чиновниках в России

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, расширяющий полномочия российской Федеральной службы охраны (ФСО).

Согласно закону, теперь ФСО сможет засекречивать персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Под запретом окажется информация о местах проживания и пребывания российских государственных чиновников.

Федеральная служба охраны России также получает право безвозмездно использовать аэропорты и другие транспортные площадки. Служба сможет ограничивать движение на трассах, по которым проезжают охраняемые лица.

По мнению экспертов из антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия», закон приведет к исчезновению информации о высшем руководстве страны.

Президент России внес законопроект о расширении полномочий ФСО в феврале. В марте глава российского государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд России.