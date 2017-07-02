На Донбассе погибли двое, ранены трое украинских воинов – штаб

В зоне боевых действий на Донбассе 1 июля погибли двое украинских военных, еще двое получили огнестрельные ранения, один – боевое травмирование. Об этом сообщили 2 июня в штабе украинской военной операции на Донбассе.

Согласно этим данным, поддерживаемые Россией боевики 25 раз открывали огонь по украинским подразделениям.

«Почти половина этих нарушений характеризуется использованием противником артиллерии и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Большинство вражеских обстрелов зафиксированы на Донецком направлении и в темное время суток», – говорится в сообщении.

В группировке «ДНР» заявляют об обстреле украинскими военными Донецка и юга контролируемой пророссийскими боевиками территории. В группировке «ЛНР» еще не информировали о боевых действиях 1 июля.

О прекращении огня на Донбассе договаривались уже неоднократно, в последний раз с 24 июня по 31 августа. Однако обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.