Количество погибших в ДТП в Татарстане возросло до 14 человек

До 14 возросло число погибших в дорожно-транспортном происшествии в российском регионе Татарстан. Среди погибших – двое детей. Об этом 2 июля сообщает Радіо Свобода со ссылкой на министерство здравоохранения Татарстана.

По предварительным данным следствия, автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении, водитель автобуса мог быть ослеплен фарами встречных машин.

Трагедия с автобусом, который двигался по маршруту Самара - Ижевск, произошла утром 2июля недалеко от города Заинск.

В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Погибшие и пострадавшие являются пассажирами и экипажем автобуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.