Против задержанного в Италии украинца, участника боевых действий на Донбассе Виталия Маркива дал показания французский журналист. Об этом сообщили 2 июля в департаменте коммуникации МВД Украины.

«По информации французского журналиста, относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павиа (регион Ломбардия) начато уголовное производство. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных лиц стала следствием применения оружия подразделением Национальной гвардии Украины, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств, французский журналист предоставил видеоряд», – сказано в сообщении.

Имя французского журналиста в сообщении не указано.

При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков, отметили в МВД.

Как говорится в сообщении, Маркив уехал в Италию во время планового отпуска, а официальной информации о его задержании Нацгвардия не получала.

«Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры по установлению всех обстоятельств задержания Маркива в рамках международно-правового сотрудничества», – добавили в Департаменте коммуникации.

Дело о задержании в Италии гражданина Украины Виталия Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане.

Об этом сообщил 2 июля департамент консульской службы МИД Украины.

По данным Департамента, украинский консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий, а родственников Маркива информировали о его задержании.

Полиция Италии арестовала гражданина Украины по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского коллеги Андрея Миронова в 2014 году в Славянске. Генпрокуратура Украины удивлена арестом украинца в Италии и уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.