СБУ и пограничники за два дня не впустили в Украину семь певцов из России. Об этом 2 июня на своей странице в Твиттере сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы таких деятелей отслеживать особенно», – написал Кириленко.

Нескольких российских музыкантов, выступавших в аннексированном Крыму, ждали вУкраине организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля. Среди них – Найк Борзов и четверо членов его группы, а также солист группы «Дельфин» Андрей Лысиков. В Одессу направлялась певица Бьянка, которой также запретили въезд в Украину.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.