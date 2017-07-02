Нижний Новгород: в офисе главы «Открытой России» выбили дверь

В Нижнем Новгороде неизвестные выбили дверь в офисе руководителя местного отделения «Открытой России» Ильи Николаева. Об этом он сам сообщил в Фейсбуке. В комментарии для «Новой газеты» активист отметил, что преступники похитили дипломы сотрудников офиса о высшем образовании и флаг движения.

На этой неделе координатор «Открытой России» в Татарстане Илья Новиков покинул страну из-за преследования со стороны правоохранительных органов. Это произошло после того, как в офисе компании «Райден» в Казани, которую возглавляет Новиков, прошли обыски, а самого активиста арестовали на 5 суток за акцию 29 апреля с призывом к президенту Владимиру Путину отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.

В мае также прошли обыски у члена отделения «Открытая Россия» в Кемерове Дмитрия Улитина. Сотрудники ФСБ изъяли у него компьютерную технику.