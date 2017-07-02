Иран сообщает, что подпишет с Францией многомиллиардное газовое соглашение

Французская энергетическая компания Total подпишет многомиллиардную сделку по разработке иранского морского газового месторождения 3 июля.

«Международное соглашение по разработке 11-й фазы «Южный Парс» будет подписано в понедельник в присутствии министра нефти и руководителей Total, китайской компании CNPC и иранской компании Petropars», – сказал представитель иранского министерства нефти.

Предварительное соглашение с Ираном подписали в ноябре прошлого года, приобретя 50,1% в проекте в размере 4,8 миллиарда долларов (4,2 миллиарда евро). Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) будет владеть 30%, а Petropars – 19,9%.

Месторождение было открыто в 1990-х годах, когда Total был одним из крупнейших инвесторов в Иране, пока международные санкции не были введены из-за подозрений о том, что Тегеран пытается разработать ядерное оружие.

Франция фактически покинула Иран в 2012 году, когда присоединилась к партнерам из Евросоюза во внедрении санкций, включая эмбарго на нефть.

Сначала это соглашение должны были подписать в начале этого года, но Total заявила в феврале, что будет ждать, применит ли администрация США Дональда Трампа повторно санкции против Ирана.

Трамп во время своей кампании грозил отменить знаковое соглашение между Ираном и шестью мировыми державами, вступившее в силу в январе прошлого года, и смягчающее санкции в обмен на сдерживание ядерной программы Тегерана.

Новая администрация США заняла жесткую позицию в отношении Ирана и ввела новые санкции, связанные с программой баллистических ракет и военными операциями в регионе. Но Белый дом выполняет ядерное соглашение, и продолжает режим отмены соответствующих санкций каждые несколько месяцев, как того требует эта сделка.