В Калининграде на митинге задержаны активисты «Открытой России»

В российском Калининграде на согласованном митинге против введения так называемой «презумпции доверия к полицейским» задержаны трое активистов организации «Открытая Россия». Якова Григорьева, Петра Зуева и Константина Крейна обвинили в «осуществлении деятельности нежелательной организации». По этой статье активистам грозят штрафы до 15 тысяч рублей.

Ранее, 1 июня, замглавы МВД России Игорь Зубов, выступая в Совете Федерации, потребовал введение законодательных норм, согласно которым любые действия полицейских должны «априори считаться правомерными». Только так, по мнению Зубова, граждане будут выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

В апреле российские власти признали зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной. В самой «Открытой России» заявили, что это решение никак не повлияет на деятельность одноименного российского общественно-сетевого движения.

В Нижнем Новгороде в офисе «Открытой России» в воскресенье, 2 июля, неизвестные выбили дверь. Были похищены дипломы сотрудников офиса о высшем образовании и флаг движения.