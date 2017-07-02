В Севастополе рождаемость снизилась на 13% за полгода – власти города

Рождаемость в Севастополе снизилась на 13% за первую половину 2017 года. Об этом «Новости Крыма» сообщил подконтрольный Кремлю глава департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

«Падение рождаемости в первые 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – более 13%, и тенденция только ухудшается», – отметил Борисенко.

По его словам, для исправления демографической ситуации в Севастополе необходимо ввести ежемесячные пособия различным категориям населения.

«В частности, задача разработать в 2018 году вариант создания материнского капитала при рождении второго ребенка женщинами в возрасте до 28 лет; ежемесячное пособие студенческим семьям с детьми, ежемесячное пособие на ребенка курсанта военной профессиональной и образовательной организации; проработка механизма выплаты помощи семьям, дети которых не посещают детские дошкольные учреждения в возрасте от 1,5 до 3 лет», – сказал Борисенко.

В апреле этого года «Крымстат» сообщал, что численность населения Севастополя по предварительным данным на 1 марта 2017 года составила 429815 человек и выросла с начала года на 1062 человека.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».