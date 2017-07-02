В Стамбуле полиция заблокировала участников марша за права транссексуалов

В Турции полиция заблокировала активистов, которые пытаются добраться до одной из главных площадей Стамбула с целью повысить уровень осведомленности о правах трансгендерных людей.
Чиновники накануне запретили проведение 2 июля марша Trans Pride, но небольшая группа людей с радужными флагами пыталась все-таки провести мероприятие.
Полиция заблокировала группу на площади Таксим по меньшей мере из 7 человек. О применении силы не сообщается.
Стамбульские власти заявили, что для проведения марша не подали соответствующую заявку.
В конце июня силовики применили резиновые пули по 40 активистах, которые пытались провести гей-парад. По данным агентства AFP, по меньшей мере четырех человек задержали.
В Турции не криминализирован транссексуализм, но гражданский кодекс требует разрешения суда и принудительной стерилизации для транссексуалов, и мужчин, и женщин.
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