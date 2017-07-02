Российская группа Anacondaz, выступавшая в аннексированном Крыму, приехала на фестиваль в Киеве

Российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году.

Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Накануне сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.