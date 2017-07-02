В Одессе участники школы исламоведения исследовали положение крымских мусульман

В докладах участников 6-й Международной школы исламоведения, которая проходит с 30 июня по 5 июля в Одессе, крымская тематика заняла значительное место. Об этом Крым.Реалии сообщил учасник форума, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов.

«Тематика, касающаяся ислама в Крыму и мусульман, которые выехали из Крыма, она существенно присутствует в нашей школе. Буду я в своем выступлении говорить о происходящих трансформационных процесах, будут выступать и другие ученые. Среди докладов есть те, которые непосредственно касаются исследований ислама в Крыму. Выступал известный ученый Михаил Якубович, две лекции у него было в первый и во второй день школы исламоведения. Он львиную долю своих выступлений уделил и тем мусульманам, которые остались в Крыму и тем, кто выехал за его пределы», – сказал Исмагилов.

Он отметил, что крымская тематика традиционно присутствует в исследованиях участников школы.

6-я Международная школа исламоведения проходит в одесском Исламском культурном центре под лозунгом «Ислам в современном мире: историческое, культурное, интеллектуальное пространство» с участием более тридцати ученых из Украины, Азербайджана, Бельгии, Польши. В 2017 году организаторами этого научного форума стали Украинский центр исламоведческих исследований, Всеукраинская Ассоциация «Альраид» и Международный институт исламской мысли (США).