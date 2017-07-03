Радио Крым.Реалии: Юг Украины или аннексированный Крым – где отдохнут украинцы?

Какие курорты предпочтут украинские граждане этим летом? Когда Украина получит летальное вооружение от США? Почему российские власти увлеклись термином «русофобия», и что он стал означать?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с главой Центра развития туризма Владимиром Царуком, крымским блогером Сергеем Псаревым, российским политологом Александром Морозовым, украинским политологом Николаем Воробьевым и российским военным экспертом Александром Гольцем.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.