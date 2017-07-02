Трамп обнародовал противоречивое видео в отношении журналистов

Президент США Дональд Трамп распространил видеоклип в своем аккаунте в Твиттере, в котором сообщил об ухудшении вражды с CNN и другими медиа.

В клипе показан снятый несколько лет назад эпизод поединка по реслингу, в котором тогдашний бизнесмен Трамп бьет человека, который имеет электронную маску с надписью CNN.

В опубликованном заявлении CNN отмечается, что «печальный день, когда президент США поощряет насилие в отношении репортеров».

Американские СМИ пребывают с президентом в состоянии конфронтации, однако, как отмечает пресса, Дональд Трамп в своей конфронтации с журналистами «сделал новый шаг».

Дональд Трамп пребывает на посту президента США шестой месяц. Опросы общественного мнения показывают беспрецедентно низкий уровень его популярности среди американцев.