Луценко: по некоторым нынешним министрам проводится расследование

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает, что в отношении некоторых нынешних министров проводится расследование. Об этом он сказал в интервью программе «Время. Итоги» на «5 канале».

«Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий относительно действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства», – отметил Луценко.

При этом генпрокурор не уточнил фамилий министров.

На прошлой неделе в Верховную Раду внесли представление о снятии депутатской неприкосновенности по пяти депутатам.

29 июня Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, избрание меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину.

10-14 июля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. После этого в июле завершается шестая сессия Верховной Рады.