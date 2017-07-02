Чубаров: для перехода крымскотатарской письменности на латиницу нужно решение правительства Украины

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что для полномасштабного перехода с крымскотатарской кириллической письменности на латиницу нужно решение правительства Украины. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

Чубаров отметил, что процессу перехода на латиницу, который начался в Крыму после соответствующего решения Верховной Рады Автономной республики Крым в середине 90-х годов, помешала аннексия полуострова Россией.

«Все равно надо поставить точку с точки зрения формально-государственного одобрения. И нужно принять постановление Кабинета Министров», – сказал Чубаров.

Он отметил, что среди чиновников нет единого мнения относительно механизмов перехода на латиницу письменности крымских татар.

«В Кабмине есть чиновники, которые говорят: «А имеем ли мы право утвердить алфавит? Вы утвердите – и все!», – отметил он.

Глава Меджлиса назвал такой подход «лукавством», поскольку перевод учебников с одного алфавита на другой невозможен без решения правительства. Он также отметил, что не связывает остановку работы по переводу крымскотатарской письменности на латиницу в Украине с личностью министра науки и образования.

В 2015-2016 годах в Министерстве науки и образования Украины работала группа по подготовке перевода крымскотатарской письменности на латиницу. По информации бывшего советника министра науки Эльхана Нуриева, который возглавлял эту группу, ее работа была прекращена с назначением на пост министра Лилии Гриневич.