Сирия: в результате взрыва в Дамаске погибли по меньшей мере 20 человек

Министерство иностранных дел Сирии сообщает, что в Дамаске погибли по меньшей мере 20 человек, и еще десятки человек ранены в результате взрыва, осуществленного смертником.

Нападение произошло в первый рабочий день после праздника Ид-аль-Фитр – окончания Рамадана. 2 июля утром силы безопасности обнаружили трех самоубийц, двое из которых осуществили взрывы при въезде в город. Третий смог проникнуть в Дамаск и подорвал себя после того, как его окружили, это привело к гибели и ранению нескольких человек.

Государственное телевидение заявило, что смертники намеревались совершить нападения в деловых районах.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственности за нападение.