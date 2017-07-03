Пловец из Севастополя победил на Открытом чемпионате во Франции

Пловец из Севастополя, представляющий Украину, Андрей Говоров победил на Открытом чемпионате во Франции. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается в Фейсбуке спортсмена.

Победу Говоров одержал после заплыва на 50 метров стилем «баттерфляй» с результатом 23,3 секунды.

Ранее Андрей Говоров получил золотую медаль на международном турнире по плаванию Mare Nostrum 2017.

В августе прошлого года Москва предлагала украинскому пловцу Андрею Говорову выступать за сборную России после того, как он победил на Всемирной Универсиаде в Казани. Как рассказал журналистам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который дружит с Говоровым, россияне тогда предлагали крымчанину 1 миллион долларов. Пловец отказался.

В финальном заплыве на 50 м на Олимпийских играх крымчанин занял 5 место. До этого в 1/2 финала украинец снова обновил рекорд Украины, показав результат 21.46 (2 место в полуфинале).

Андрей Говоров – родом из Севастополя, потом переехал в Днепропетровск. В 2014 году осудил действия России в Крыму, назвав их оккупацией. В 2015 году на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем – победил на чемпионате мира.