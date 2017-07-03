Российские военные состязаются в пятиборье в Севастополе

В аннексированном Севастополе на спортивных объектах ЦСКА проходит чемпионат Вооруженных сил России по международному военно-морскому пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

«В соревнованиях принимают участие команды военных округов, флотов, учебных заведений ВМФ и подразделений ЦСКА. Состязания пройдут в пять этапов: преодоление полосы препятствий, гонки на выживание, плавание в бассейне, морская практика и амфибийный кросс», – сказано в сообщении.

Чемпионат в Севастополе должен продлиться до 6 июля, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».