В турецком Эскишехире крымскотатарская диаспора организовала праздник

В турецком городе Эскишехир представители крымскотатарской диаспоры накануне, 2 июля, провели традиционный праздник, посвященный культуре, традициям и обычаям этого народа. В мероприятиях приняли участие украинские дипломаты и представители местных властей. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.

«Представители местных властей города Эскишехир призвали Россию убрать руки от Крыма и выразили поддержку Украине», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».