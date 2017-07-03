Саудовская Аравия и союзники продлили срок ультиматума Катару

Саудовская Аравия и ее региональные союзники согласились продлить на 48 часов срок выполнения Катаром выдвинутых этой стране требований. Это произошло после того, как Катар предоставил ответ на ультиматум из 13 пунктов, сообщает государственный телеканал Саудовской Аравии.

В утренние часы 3 июля телеканал «Аль-Арабия» указал, что продление срока действия требований одобрено по просьбе кувейтского эмира, который выступает посредником в споре между Катаром и Саудовской Аравией, а также Египтом, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами региона .

Саудовская Аравия и союзники сократили все дипломатические и туристические связи с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и чрезмерной близости с региональным противником, Ираном. Эти утверждения в Катаре опровергают.

Эр-Рияд и союзники выдвинули перечень из 13 требований, среди которых были призывы прекратить финансовую поддержку терроризма, закрыть телеканал «Аль-Джазира», сократить большинство связей с Ираном и закрыть воздушную базу Турции на территории Катара.