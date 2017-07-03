Поддерживаемая США коалиция вошла в Ракку с юга – наблюдатели

Поддерживаемая США коалиция арабских и курдских сил с юга вошла в сирийский город Ракка, который боевики группировки «Исламское государство» провозгласили своей столицей. Об этом 2 июля заявили наблюдатели «Сирийской обсерватории по правам человека».

По данным базирующейся в Великобритании организации, имеющей в Сирии сеть информаторов, бойцы коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF) пересекли реку Евфрат. «Сегодня они впервые вышли на юг Ракки и захватили рынок «Аль-Хал», – сказал председатель «Сирийской обсерватории по правам человека» Рами Абдель Рахман.

Коалиционные силы пытаются окружить боевиков группировки «Исламское государство» в городе Ракка на протяжении нескольких месяцев. В июне они впервые вошли в город с востока и запада. 2 июля арабско-курдский альянс заявил, что для укрепления западного и восточного флангов получил подкрепление в составе около тысячи бойцов.