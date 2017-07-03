Порошенко поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника, Дня независимости Республики Беларусь. Об этом 3 июля сообщил официальный сайт главы украинского государства.

«Эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых во время нашей встречи в апреле. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», – говорится в письме.

Беларусь, которую президент Лукашенко возглавляет уже 23 года, является одним из ближайших союзников России. Вместе с Россией Беларусь образовала так называемое «союзное государство», в рамках которого, в частности, согласовывает миграционную политику. Имея общую с Москвой базу нежелательных на своей территории лиц, Минск запретил въезд ряду украинских политических, общественных деятелей и журналистов. Последним стал запрет въезда в Беларусь журналистке издания «Украинская правда» Оксане Коваленко.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружения и солдат. Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.