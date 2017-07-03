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Порошенко поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко (п) и его белорусский коллега Александр Лукашенко, Чернобыльская АЭС, 26 апреля 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника, Дня независимости Республики Беларусь. Об этом 3 июля сообщил официальный сайт главы украинского государства.

«Эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых во время нашей встречи в апреле. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», – говорится в письме.

Беларусь, которую президент Лукашенко возглавляет уже 23 года, является одним из ближайших союзников России. Вместе с Россией Беларусь образовала так называемое «союзное государство», в рамках которого, в частности, согласовывает миграционную политику. Имея общую с Москвой базу нежелательных на своей территории лиц, Минск запретил въезд ряду украинских политических, общественных деятелей и журналистов. Последним стал запрет въезда в Беларусь журналистке издания «Украинская правда» Оксане Коваленко.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружения и солдат. Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.

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