Севастопольские юные альпинисты привезли медали из Ингушетии

Юношеская сборная аннексированного Севастополя по альпинизму приняла участие во втором первенстве соседней России по альпинизму в скальном классе, которое проводилось с 27 июня по 2 июля в Ингушетии на скальном массиве «Кавдоломит». Севастопольские альпинисты завоевали несколько медалей в соревнованиях, сообщает 3 июля пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента города.

Сообщается, что в соревнованиях принимали участие 28 команд: из аннексированного Крыма и разных регионов России, в том числе из Свердловской, Ростовской, Челябинской, Томской, Красноярской, Московской областей, а также из Осетии.

«По итогам соревнований бронзовые медали в группе «юниоры» (19-21 год) завоевали Марченко Алексей и Еремин Николай. В группе «юниорки» (19-21год) золотые медали получили Цокало Юлия и Кашлюк Анжелика, а серебро – Мельникова Алиса и Каширина Ольга (смешанная связка Севастополь-Ростов). Кроме того, очень близки были к призовым местам Романчук Никита и Корсиков Олег (группа «юниоры»), Павленко Анастасия и Матяк-Яблучкина Елена (группа «старшие девушки», 16-18лет). Они заняли 4-е место, уступив соперникам всего несколько баллов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с осени юношеская сборная продолжит свои тренировки, готовясь к 3-му Первенству России в 2018 году.